TERMOLI. Sono inarrestabili. Parliamo del Movimento 5 Stelle di Termoli e degli attivisti del meet-up adriatico, che assieme al portavoce in Consiglio comunale Nick Di Michele, stanno battendo a tappeto il territorio in vista delle prossime elezioni amministrative di fine maggio.

#Possiamofarcela2019, questo l’hashtag che sta contraddistinguendo l’azione politica nella città e che ieri ha portato a sollevare l’ennesima polemica, bagnata nel selciato viscido del Corso nazionale deserto, laddove solo a poca distanza – vedi Larino – l’8 dicembre era un giorno di festa e aggregazione popolare.

La dicotomia tra la città frentana e Termoli è stata un leitmotiv sui social, a dire il vero.

In molti hanno criticato l’assenza di iniziative natalizie.

«8 dicembre a Termoli. Io credo che esagerare nel rendere bella la città non sia mai abbastanza.

Far vivere ai cittadini il momento del Natale come uno spazio intimo di spiritualità, dovrebbe essere la mission di ogni amministrazione.

Ma quest'anno si è proprio esagerato, al contrario però.

Sbrocca con il suo addetto alla cultura ha dimostrato ancora una volta incompetenza, sciattaggine, assoluta lontananza dai bisogni della gente non solo di Termoli ma di tutto il Molise, che fino a qualche anno fa, vedeva Termoli come esempio da seguire.

Ora purtroppo bisogna rimboccarsi le maniche e ripartire, perché gli ingredienti ci sono tutti: Clima, Arte, Mare, voglia di essere protagonisti».

Trascorrono poche ore e stamani, il Movimento 5 Stelle è approdato col tour dei quartieri nella zona di Difesa Grande, a Santa Maria degli Angeli.

L’obiettivo è chiaro e limpido, «Il nostro programma sarà scritto dai cittadini - afferma Di Michele – il nostro tour dei quartieri prosegue e nello spirito di aiuto ai cittadini che vivono nelle zone periferiche della città e si è proceduto anche alla pulizia delle aree verdi. Nel programma del tour nei quartieri, che con un questionario interpella i cittadini e con il quale gli stessi potranno dirci come vivono quotidianamente, abbiamo inserito anche la pulizia delle aree verdi presenti. É un piccolo contributo col quale il Movimento 5 Stelle dimostra la sua vicinanza ai cittadini e residenti termolesi e a tutti coloro che per diverse ragioni vivono nelle aree ove l'attenzione per la pulizia e l'ordine, da parte dell'amministrazione è sempre più scarsa. Nei prossimi weekend torneremo in via Adriatica, e da lì ci organizzeremo per tutto il 2019».