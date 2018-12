L'amministrazione spinge affinché Crea lasci la gestione del depuratore

TERMOLI. Potrebbero esserci novità interessanti rispetto alla futura gestione del depuratore a Termoli. In una missiva che il sindaco Angelo Sbrocca ha indirizzato a tutti gli enti interessati, compresa la Crea gestioni srl, emerge l'impulso dell'amministrazione comunale ad accelerare le fasi in uscita della società di proprietà della Acea Spa.

L'obiettivo è far intervenire in sostituzione dell'attuale gestore, con cui i rapporti sono ormai deteriorati, come si evince dallo stesso documento, un altro operatore, scelto in evidenza pubblica e già pronto al sub-ingresso per la provvisoria gestione dell'impianto.

«E' anche l'occasione per comunicare, a comprova dell'operatività dell'ente - scrive il sindaco Sbrocca - e della necessità di pervenire a una pronta soluzione definitiva del problema, che al terzo esperimento di gara, scaduto lo scorso 15 novembre, è pervenuta in amministrazione una proposta di intervento in finanza privata di progetto, in ordine alla quale sono in corso le operazioni di valutazione per testarne la fattibilità e la sostenibilità».