Sul San Timoteo la Regione resta sull'Aventino

TERMOLI. L’assenza degli interlocutori invitati a discutere di sanità del basso Molise e dell’ospedale San Timoteo di Termoli ha vanificato il senso dell’incontro di ieri al cinema Sant’Antonio. Una presa d’atto amara che il territorio ormai conta poco e di gente ce n’era in sala, arrivata magari alla spicciolata, a causa anche del maltempo che ha flagellato la costa nel pomeriggio. Uno dei punti critici e di maggiore preoccupazione è quella legata alla sopravvivenza del punto nascita, lontano nei numeri dalla soglia dei 500 parti e con un calo di nascite anche degli immigrati, che negli anni hanno fatto cifra utile. Nemmeno la classe politica ha risposto alla grande, presenti consiglieri comunali come Michele Marone e Basso Antonio Di Brino in prima fila, ma c’erano anche i consiglieri regionali Vittorino Facciolla e Valerio Fontana, l’ex senatore Peppe Astore, Daniele Paradisi, Antonio Sciandra, Christian Zaami (ci scusiamo se omettiamo altri rappresentanti politici e istituzionali) e tanti esponenti del mondo sanitario e della società civile.

«Siamo amareggiati – ha ammesso Nicola Felice alla platea - perché non ci sono stati risultati concreti ma tanti altri devono chiedere centinaia di volte scusa, abbiamo solo registrato dei silenzi assordanti, la realtà è quella che è e dopo la casa della salute del Vietri ci accorgiamo che anche il San Timoteo si avvia a un declino, lo diciamo senza polemica perché non abbiamo mai fatto una lotta di campanilismo, non potete credere che la gente non vada fuori se non si potenziano le discipline che avevamo un tempo, metterle nelle condizioni di offrire il servizio che sempre è stato offerto, invece man mano questo territorio è stato disossato. La sanità è sintomatica ma rispecchia anche altri settori, se la riflessione la allarghiamo ad altri settori produttivi ci rendiamo conto che gli altri non godono di ottima salute, abbiamo fatto delle proposte semplici. Qui battaglie partitiche non si fanno, quello che chiediamo ai rappresentanti di tutte le forze politiche è di avere una unità di intenti. Toma dovrà chiedere che abbiamo bisogno di un sostegno, un accompagnamento, perché sembrerebbe che si fanno interventi per i cittadini ma dobbiamo dotare le strutture pubbliche di personale, la cura di lacrime e sangue si è dimostrata fallimentare, il paziente è peggiorato: il san Timoteo è una amarezza, i corridoi sono vuoti.

Quando si mette a rischio il punto nascita di Termoli ci avviciniamo al capolinea, quello che chiediamo e l’impegno che chiediamo al commissario è che ci vengano ridati i posti letto che ci spettano nei reparti. Chiediamo soltanto che vengano rispettati i parametri oggettivi e le peculiarità di un territorio, se le scelte vengono fatte su criteri oggettivi non diciamo nulla, se vengono fatti con criteri che non sono oggettivi allora non va bene. I cittadini li vedo rassegnati, non sentono più nulla, chi ha onore e onere di rappresentare il territorio questo va difeso, altrimenti se ti fai pecora il lupo ti sbrana. Ė Termoli che ha bisogno del Molise o il Molise che ha bisogno di Termoli? Vedremo che risposta avremo nel futuro e in base a questa ci dovremo comportare di conseguenza diciamo di fare la garanzia a un servizio sanitario».