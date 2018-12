In Consiglio a Campomarino, l'opposizione allo scontro su temi caldi

CAMPOMARINO. Opposizione in trincea nel Consiglio comunale di oggi, dalle ore 16, presso la scuola elementare di via Favorita, ultima seduta del 2018 e con l’ordine del giorno infarcito di interrogazioni polemiche all’indirizzo della giunta Cammilleri, come ha reso noto il capogruppo di Campomarino nel Cuore. «Vi sono importantissimi argomenti come ad esempio l'approvazione progetto di fattibilità relativa alla realizzazione in concessione della viabilità alternativa e ciclopedonale, del sistema parcheggi nell'area di Campomarino Lido, il controllo del traffico veicolare e delle violazioni al codice della strada nel territorio di Campomarino Centro e Lido.

Ci sono ben 8 interrogazioni presentate dal sottoscritto e dal collega Romeo Sabatini :1) modifica al piano viario (delibera di giunta n.108 del 07/08/2018; 2) situazione dell'appalto della raccolta differenziata; 3) situazione dell'appalto per lo spazzamento stradale; 4) situazione del nostro comune all'interno dell'unione dei comuni Basso Biferno; 5) situazione mancato allaccio rete fognaria al depuratore del nucleo industriale; 6) situazione dei lavori realizzati a scomputo con edilizia convenzionata; 7) rendiconto spese per spostamento uffici comune; 8) chiarimenti sulla procedura di selezione pubblica per concorso per copertura a tempo pieno indeterminato n. 1 posto istruttore amministrativo e n. 1 posto istruttore tecnico. Vista l'importanza delle interrogazioni e degli altri punti all'ordine del giorno, spero di vedervi numerosi».