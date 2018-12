«Ah quella Zapp!», l'ironia a 5 stelle sulla Cultura in Comune

TERMOLI. Attento come non mai pure sotto le feste di Natale, il portavoce pentastellato in Consiglio comunale Nick Di Michele si lancia ancora una volta sui social e apre una doppia polemica, come dice lui «Senza retorica».

L’imprinting è l’articolo pubblicato da Termolionline sull’assunzione dei Vigili urbani per un mese a cavallo proprio delle festività invernali, per poi virare sulla chiosa del collega di maggioranza Michele Barile, che ieri si era espresso sulla costituzione della Fondazione Macte.

«Sono felice per quei 10 cittadini che per le Feste Natalizie, potranno lavorare ed assicurarsi seppure per un mese, lo stipendio. Ma una domanda sorge spontanea, va bene il controllo, va bene l'utilizzo di nuovo personale, ma il cartellone invernale con tutto lo sfolgorio di feste ed eventi, che fine ha fatto?

Suggerisco al consigliere M. B., che la Cultura è altra cosa. Cultura dal latino: Colere (coltivare), insieme delle cognizioni intellettuali che una persona ha acquisito attraverso lo studio e l'esperienza. Contribuendo ad arricchire lo spirito, a sviluppare migliorare le facoltà individuali, specialmente la capacità di giudizio.

Ecco più o meno il contributo che hanno dato Sbrocca & Co. Per la comunità termolese.

Ah quellaaa Zapp!»