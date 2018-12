Turnover programmato a Portocannone, in giunta Gallo e Di Legge

PORTOCANNONE. Ultimo consiglio comunale dell'anno a Portocannone e in aula sono approdati diversi argomenti in discussione, tra cui variazioni di bilancio e riconoscimento di debiti fuori bilancio su proposta del Commissario Liquidatore. Presente, dopo diverse sedute deserte, anche la minoranza, che tuttavia ha abbandonato i lavori all’atto delle votazioni sui debiti fuori bilancio. Il punto più politico tuttavia, ha riguardato la nomina della nuova giunta, nominata dal sindaco Giuseppe Caporicci.

Come da accordi già precedentemente presi in seno alla maggioranza, entrano in esecutivo Francesco Gallo, vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, urbanistica e patrimonio, e Michele Di Legge, assessore con delega alle attività produttive e personale. Il sindaco Caporicci ha pubblicamente ringraziato gli assessori uscenti Acciaro e Musacchio e fatto gli auguri di buon lavoro, a nome dell'intera maggioranza, ai due nuovi membri della giunta.