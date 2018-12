Un albero per ogni nato? Domanda a 5 stelle per Sbrocca

TERMOLI. Non è solo la vicinanza governativa col Verde Salvini. Il Movimento 5 Stelle all’ambiente ha sempre mostrato di tenerci. Non a caso, il portavoce in Consiglio comunale Nick Di Michele ha presentato una interrogazione al sindaco Angelo Sbrocca, per sapere se l’amministrazione comunale stia rispettando la legge n. 10 del 14 gennaio 2013, sulle norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, legge che va ad integrare la legge 113 del 29 gennaio 1992. Parliamo dell’impianto che prevede la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato.

«Preso atto che questa legge prescrive l’obbligo, per i Comuni, con popolazione superiore a 15mila abitanti, di piantare un albero per ogni neonato entri i confini comunali. Si precisa che il termine si applica tenendo conto del periodo migliore della piantumazione stessa può essere differita solo in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. La legge prevede inoltre, che due mesi prima della fine del mandato, il sindaco renda noto il bilancio arboreo del Comune, indicando il rapporto tra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di manutenzione e di consistenza delle aree urbane verdi di propria competenza».

Di Michele interroga anche l’assessore competente, all’Ambiente, per sapere se nei 4 anni e mezzo di mandato si sia rispettata la legge in questione, provvedendo quindi alla piantumazione di un albero per ogni bambino nato o adottato nel Comune di Termoli. Nel caso in cui questo non sia avvenuto, se si intenda procedere in questa direzione, tenendone costantemente aggiornato il Consiglio comunale.

Intanto, a rischio nel fine settimana il Tour dei quartieri. Dalle ore 17:30 non ci sarà in via Padova (nei pressi del campo sportivo) a causa dell'ondata di maltempo, sub-judice quello di domenica dalle ore 10 a San Pietro (nei pressi della chiesa).