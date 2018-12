Alberi e nati, «I conti non tornano, piantatela»

TERMOLI. Non è tardata ad arrivare la risposta del portavoce del Movimento 5 Stelle di Termoli, Nick Di Michele, alla replica dell’architetto Gianni Di Tella sulla interrogazione presentata a sindaco e assessore all’Ambiente, diffusa due giorni fa da Termolionline.

E non è connotata da bontà natalizia.

«Esimio Architetto Gianni Di Tella, le ricordo che la legge è del 2013, la quale riprende una norma del 1992.

Partendo da questo dato e rispondendo al suo articolo poco assennato, le snocciolo 2 dati:

Iscritti all'anagrafe nel 2014 n. 261 bimbi;

2015: n. 254 bimbi;

2016: n. 239 bimbi;

2017: n. 261 bimbi.

Totale: 1.015

Manca il 2018 e tutti i bimbi adottati che comunque vanno ricompresi tra quelli che l'amministrazione ha l'obbligo di mettere a dimora un albero.

Aggiungo che avete sradicato tutti gli alberi del Corso Nazionale, e al Terzo corso li avete tolti e poi rimessi.

Per concludere l'interrogazione era per il sindaco e per l’assessore all’Ambiente, ma poiché e come al solito essendo un pavido, fa rispondere agli altri, è toccato a te fare una figura barbina per non dire di peggio.

Post scriptum: piantate gli alberi!».