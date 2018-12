Passa il testamento biologico, in aula minuto di silenzio per Antonio Megalizzi

TERMOLI. Seduta lampo in Consiglio comunale questa mattina. All’incirca un’oretta, forse addirittura meno, per licenziare tutti i provvedimenti in esame. Assenti alcuni esponenti della minoranza, tra cui l’ex sindaco Di Brino, giustificato dalla presidente Manuela Vigilante a causa di motivi di salute. In apertura Michele Marone si è fatto portatore dell’istanza dei commercianti sul rinvio della pedonalizzazione di corso Umberto. Quindi, Vincenzo Sabella propone un minuto di raccoglimento per Antonio Megalizzi, vittima italiana dell’attentato terroristico di Strasburgo. Si entra nel vivo con la proposta di subentro dell'Istituto autonomo case popolari di Campobasso nella convenzione rep. 135 del 28/05/1981 stipulata con la Società Italiana per condotte d'acqua per la concessione in diritto di superficie nei piani di zona n. 1 e n. 4 di cui alla legge 167/1962, illustrata dall’assessore all’Urbanistica Pino Gallo.

Gli fa eco Daniele Paradisi, che dichiarandosi favorevole, ha evidenziato le condizioni assurde in cui alcuni affittuari Iacp vivono a Termoli. Posizione condivisa anche dal sindaco Sbrocca. Poi si passa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, prot. N. 15901 del 27.03.2018, avente ad oggetto " istituzione di un registro dei testamenti biologici - dichiarazioni anticipate di trattamento (dat) - approvazione regolamento comunale per le dichiarazioni anticipate di trattamento, illustrata dal consigliere Michele Barile: «Con questo regolamento sul testamento biologico diamo la possibilità ai cittadini di avere un documento legale sui trattamenti sanitari che si vogliono ricevere nel caso in cui non si è in grado di decidere». Alla fine, viene votato senza alcun patema.

Stessa sorte anche per gli altri due adempimenti, quello sulla variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, illustrato dall’assessore Vincenzo Ferrazzano, che lo motiva con i maggiori contributi provenienti all’ambito sociale territoriale di zona, di cui il Comune di Termoli è ente capofila. Infine, passa anche la Ricognizione e ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale. Qui, la minoranza non ha preso parte alla votazione.