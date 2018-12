Orizzonte azzurro: di nuovo entusiasmo in Forza Italia

TERMOLI. Due sale gremite, la presenza di esponenti a tutti i livelli. Forza Italia ha celebrato la convention di fine anno al ristorante Rivolta del Re venerdì sera in una cornice di grande spolvero. C’erano Aldo Patriciello, Annaelsa Tartaglione, Nicola Cavaliere, Nico Romagnuolo, Roberto Di Baggio, con gli esponenti locali Francesco Roberti (organizzatore) e Francesco Rinaldi. «Ė stata una serata davvero unica, non mi aspettavo un risultato del genere, una partecipazione sincera – ci ha confessato Roberti, capogruppo in Consiglio comunale e coordinatore provinciale azzurro – abbiamo brindato con oltre 100 amici. La nota positiva è che abbiamo avuto un riscontro di persone che vogliono spendersi in politica, come avvenne agli albori del partito. Un clima molto informale e nessuno si è sentito in imbarazzoۚ». Insomma, musica, karaoke, degustazioni e l’ambiente giusto per cominciare l’avvicinamento alle europee e alle amministrative.