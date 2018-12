Occhionero: «Le scelte ingiuste del governo le pagheranno gli italiani»

CAMPOBASSO. La deputata molisana di Liberi e Uguali Giuseppina Occhionero illustra, in un comunicato, le ragioni per le quali ha votato contro la legge di bilancio, approdata in Commissione Bilancio della Camera:

«Insieme a tutto il gruppo di Liberi e Uguali nelle commissioni della Camera, ho votato contro questa legge di bilancio ingiusta, recessiva e razzista.

Ingiusta perché non allevia il carico fiscale su quel che rimane della classe media italiana e tassa i pensionati (premiando come sempre gli evasori e con la cosiddetta flat tax per alcuni lavoratori autonomi).

Recessiva perché non contiene misure anticicliche e taglia gli investimenti.

Razzista perché colpisce tutto quello che sa - anche da lontano - di migranti (togliendo soldi ai comuni per aiutare i minorenni stranieri non accompagnati e alzando le imposte per le associazioni di volontariato). Un capolavoro di incompetenza e di cattiveria sociale gratuita.

Gli italiani nel 2019 pagheranno care queste scelte e sapranno ricordarsi dei responsabili a tempo debito.»