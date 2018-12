TERMOLI. Criticità formali e sostanziali nel nodo viario aperto appena una settimana fa tra via Dante e piazza Garibaldi. A far discutere, soprattutto la vicinanza ai binari, l’assenza di un piano urbano del traffico, l’area di via Duca degli Abruzzi sistemata con gli stalli blu nonostante sia di proprietà di Rfi, la chiusura di Corso Umberto e perfino la mancata ratifica della variante al Prg necessaria per avviare l’opera. Di questo hanno parlato ieri mattina nella saletta delle minoranze Antonio Di Brino, Annibale Ciarniello e Michele Marone, assieme a Luciano Paduano, Antonio Silvaggio e Nicola Tedesco. Una mozione, sottoscritta dai tre componenti di opposizione del centrodestra, che chiede la riapertura della strada in Corso Umberto, per evitare di far scoppiare via Dante.