Bando microricettività, Cotugno: «Il Molise cambia passo»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'assessore regionale al Turismo e alle Attività produttive Vincenzo Cotugno sulla pubblicazione del bando per la microricettività: «Un governo credibile mantiene le promesse fatte agli elettori. Ecco perchè è con grande soddisfazione che annuncio la pubblicazione del bando per la concessione di agevolazioni alle imprese che gestiscono strutture per albergo diffuso, turismo rurale, affittacamere e case vacanza. Uno strumento straordinario che prevede lo stanziamento in questa prima fase di 16 milioni di euro, con possibilità di contributi fino al 50% in regime de minimis per un massimale di 200.000 euro. il bando privilegia l'attivazione di nuove strutture, moderne e rispettose dell'ambiente, situate nei piccoli borghi e capaci di creare nuova occupazione. E' questo il primo tassello della strategia su turismo e cultura promossa dal mio assessorato per sviluppare un nuovo modello economico per la nostra regione. Il Molise cambia passo!»