Divieto di botti e petardi in centro, Nick Di Michele: «Andavano proibiti ovunque»

TERMOLI. Troppi 5 giorni senza polemizzare per il portavoce del Movimento 5 Stelle Nick Di Michele, che interviene sul divieto di utilizzare i botti per festeggiare il Capodanno. «Ė stato proposto e riproposto per 3 anni consecutivi dal M5S, al fine di salvaguardare il benessere degli animali da compagnia. Nel 2018 ci siamo riusciti, Sbrocca il fenomeno, emette l’ordinanza, però solo per il centro città. Peccato, perché gli animali vivono ovunque. Vabbè, è l'ultimo Natale e l'ultimo Capodanno. #FINALMENTEOUT».