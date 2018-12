Occhionero: «La manovra del governo è uno schiaffo ai molisani»

CAMPOBASSO. Lo ha dichiarato la deputata molisana di Liberi e Uguali, Giuseppina Occhionero, intervenuta a Montecitorio nel corso del dibattito sulla manovra finanziaria.

«Appena qualche mese fa – ha ricordato la parlamentare – il Molise sembrava diventato fondamentale per il destino della nazione, tanto che qualcuno lo aveva paragonato all’Ohio. Poi – ha aggiunto l’onorevole Occhionero – passate le elezioni ai molisani sono rimaste solo le promesse di Salvini, Di Majo e di tutti quelli che sono venuti a fare passerella elettorale nella nostra regione e che ora sono tornati ad ignorarla».

Secondo l’esponente dell’opposizione, oltre al totale disinteresse manifestato verso il Sud, nei confronti del Molise c’è anche l’aggravante di voler ‘silenziare’ l’informazione: «Il Molise – ha spiegato l’onorevole Occhionero – oltre ad essere ignorato dal Governo di Lega e Cinque stelle, ora rischia anche di rimanere senza voci libere e autorevoli e per questo – ha aggiunto – ho presentato un ordine del giorno per tutelare le tv locali, il pluralismo dell’informazione e centinaia di posti lavoro. Se Di Maio e Salvini si sono dimenticati dei molisani e non si occupano dei problemi del Sud noi – ha concluso Giuseppina Occhionero – ci batteremo affinché il Molise continui ad avere voce e difenderemo i nostri diritti».