Antenna di telefonia mobile vicino a due lidi, «non c'era altro posto?»

CAMPOMARINO. Nuovo anno all’insegna della continuità a Campomarino, ossia delle polemiche sollevate dai consiglieri di minoranza, che intravedono la prossima battaglia amministrativa di fine maggio. A dare una sferzata alla giunta Cammilleri, è stato il capogruppo di Campomarino nel Cuore, Antonio Saburro. «Nel giorno di Capodanno volevo non scrivere nulla relativamente alla politica locale, ma non posso non farlo a seguito di quello che ho visto e che ho saputo.

Dopo la mia passeggiata mattutina fatta sulla nostra spiaggia, ne ho approfittato per andare a visionare il luogo dove sta per essere posizionata una antenna Wind e più precisamente nelle vicinanze della Conchiglia Azzurra e del Lido Toschi. A questo punto mi viene da fare spontanea una domanda a questa maggioranza: ma era veramente l'unico spazio disponibile per il posizionamento di questa antenna? Per quanto riguarda poi l'appalto della raccolta differenziata, dopo le tante proroghe fatte, oggi sarebbe dovuto partire il nuovo servizio ed invece ci troviamo di fronte all'ennesima proroga (per ora fino a fine gennaio, ma se ne prevedono di ulteriori) perché sembra che la nuova ditta non abbia intenzione di firmare il contratto per modifiche rispetto a quanto previsto in gara.

A questo punto, se le cose dovessero stare veramente cosi, ci potremmo trovare anche la prossima estate con le solite problematiche. Eppure il sindaco nell'ultimo Consiglio comunale, alla interrogazione fatta da me e dal collega Romeo Sabatini, (11 dicembre) ci aveva tranquillizzati anche per l'imminente partenza del nuovo appalto che prevede un lavoro diverso per la raccolta soprattutto zona Lido. Di recente, questa maggioranza ha approvato una proposta di project financing che prevede una Campomarino lido tutta a strisce blu (saranno quasi triplicati gli attuali parcheggi a pagamento) e all'installazione di postazione fissa autovelox (24 ore su 24) per una gestione di 20 anni a chi vincerà la gara per la realizzazione delle piste ciclabili. Tra pochi mesi si andrà alle elezioni e il giudizio sul vostro operato passerà al popolo di Campomarino, che spero metta la parola fine a 10 anni di mal governo».