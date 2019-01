Fratelli d'Italia Molise, Luciano Paduano diventa il capo dell'organizzazione

TERMOLI. «Con estrema gratitudine ringrazio il portavoce regionale, Filoteo Di Sandro, per la fiducia che mi ha accordato. Con orgoglio cercherò di essere meritevole di questa nomina giuntami inaspettatamente. Il mio impegno sarà costante su tutto il territorio regionale per dare visibilità al partito, a cominciare dai Comuni dove il 26 maggio prossimo si voterà per il rinnovo delle amministrazioni locali». Si esprime così il dirigente nazionale Luciano Paduano, che ha ricevuto da Di Sandro la nomina a responsabile per l'organizzazione di Fratelli d'Italia in Molise. La delega partitica comprende anche le attività movimentiste. «Ti prego di raccordarti con i provinciali di Campobasso e Isernia, per le iniziative politiche nel territorio regionale», ha riferito nella lettera d'incarico il coordinatore regionale di Fdi a Paduano, indirizzando la missiva per conoscenza anche ai due portavoce provinciali, Alessandro Altopiedi a Isernia e Costanzo della Porta per la provincia di Campobasso.