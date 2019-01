«In dieci anni non è stata mai abbassata un'aliquota fiscale»

CAMPOMARINO. L’arrivo del nuovo anno ha conferito nuovo vigore al consigliere comunale di minoranza di Campomarino Antonio Saburro, capogruppo di Campomarino nel Cuore. Nel giro di 48 ore seconda sortita critica di fila contro l’amministrazione Cammilleri, che ha bersagliato spesso e volentieri nel corso del mandato ormai giunto a pochi mesi dal termine e spesso su temi come quello dei tributi locali. Un cavallo di battaglia su cui torna. «Aliquote e tariffe tributi locali invariate in tutti questi anni», rimarca Saburro. «In questi anni, questa maggioranza non ha abbassato una sola aliquota o tariffa dei tributi locali, l’addizionale Comunale Irpef, l’Imu), l’aliquota del tributo comunale per i servizi indivisibili (Tasi) e la Tari (la tassa sui rifiuti).

Oramai sono 10 anni chel’aliquota per addizionale comunale Irpef rimane ferma nella misura dello 0,5%, le aliquote Imu e Tasi restano invariate(lo 0,98 per cento per quanto riguarda l’Imu sulle seconde case e 1,9 per mille per quanto riguarda l’aliquota della Tasi sulle abitazioni principali e relative pertinenze).

Per quanto riguarda invece la Tari (Tassa sui rifiuti) c’è stato addirittura un aumento in quanto la tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi che vengono supportati dall’ente per l’erogazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Io credo che se il Governo non avesse imposto ai Comuni il divieto di introdurre nuovi tributi o nuovi aumenti delle aliquote e delle tariffe (Legge di Stabilità 2016) oggi avremmo avuto tariffe e aliquote anche maggiori rispetto a quanto deliberato in tutti questi anni da questa maggioranza. Una sola parola… Grazie».