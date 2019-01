Da Termoli con Salvini per vincere in Abruzzo

TERMOLI. Da Termoli e dal Molise a supporto della importante sfida del centrodestra alle regionali dell’Abruzzo.

Parliamo degli ambienti leghisti, ufficiali e ufficiosi, che hanno voluto essere presenti all’apertura della campagna elettorale.

In particolare, riferisce il consigliere provinciale e comunale Michele Marone, «Grande partecipazione a Montesilvano per la convention della Lega in Abruzzo. Tanto entusiasmo per la presenza del vice premier Salvini che ha infiammato i partecipanti con la sua linea politica che mette al primo posto gli Italiani».

Oltre al consigliere provinciale di Campobasso Michele Marone, presenti alla manifestazione abruzzese anche il coordinatore regionale Luigi Mazzuto, il consigliere comunale di Termoli Annibale Ciarniello e il militante Termolese Nicola Tedesco, invitati da alcuni candidati abruzzesi.