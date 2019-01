Forza Italia: «Piena fiducia al governatore della regione Molise Donato Toma»

CAMPOBASSO. "Piena fiducia al governatore della regione Molise Donato Toma. Tra il nostro movimento e il presidente si è instaurato sin da subito - da quei frenetici giorni di marzo in cui avvenne la candidatura - un rapporto di reciproca stima e di mutuo sostegno. Un lavoro di squadra che ha portato alla splendida e larga vittoria del 22 aprile e al proficuo rapporto di collaborazione in questi primi mesi di legislatura, in cui sono state gettate le basi per realizzare insieme l'ambizioso programma politico del centrodestra. Crediamo che la giunta Toma abbia già dimostrato di essere in grado di affrontare i problemi con il giusto piglio e la giusta competenza e che ci siano di fatto tutti i presupposti per costruire davvero qualcosa di importante per la nostra terra. Con coerenza e senza alcuna esitazione, chiediamo al governatore di proseguire con passione ed entusiasmo il percorso appena iniziato".

È quanto dichiarano in una nota stampa il Coordinatore regionale di Forza Italia, on Annaelsa Tartaglione, gli assessori regionali Nicola Cavaliere e Roberto di Baggio e i consiglieri regionali Armandino D’Egidio e Nicola Romagnuolo.