Aida Romagnuolo al Governatore Toma: «Se lui pensa di guidare una Ferrari, io guido una ruspa»

TERMOLI. Aida Romagnuolo non arretra di un millimetro. «A dire che sono della Lega sono stati gli elettori, non di certo Toma. Se lui pensa di guidare una Ferrari, io guido una ruspa».

«Al presidente Donato Toma, che ha dichiarato ad alcuni organi di stampa che io non sono della Lega, vorrei ricordargli che la mia elezione nella Lega è stata certificata dai cittadini molisani facendomi risultare la prima eletta della lista. E, la mia elezione, ha consentito allo stesso Toma di essere eletto. Dalla mia elezione, sono Capogruppo della Lega alla Regione Molise, ruolo questo, che mi permette e mi consente di difendere come Lega, e quindi sono Lega, tutti i cittadini molisani, nessuno escluso. Se il Presidente Toma non è convinto di questo, e cioè che questo non sia vero, basta chiederlo a me. Mi telefona e glielo sottoscrivo. Concludo confermando due cose: che rispondo esclusivamente ai cittadini molisani e a Matteo Salvini in primis, e non al centrodestra di cui faccio parte o al Presidente della Regione se assumono iniziative che leggo sulla stampa o che non condivido o che danneggiano i molisani e il Molise. Tanto per essere ancor più chiari».