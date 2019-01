TERMOLI. «Le lasagne sono più buone se non le compri la domenica». Con questo slogan la Casa del Popolo si è schierata oggi contro l’apertura dei negozi nel giorno della Befana. «Siamo contro le apertura dei centri commerciali nei giorni festivi perché: chi lavora non è libero di decidere se lavorare nei giorni di festa oppure no; non viene pagato lo straordinario, solo una misera maggiorazione non cumulabile; le vendite non sono aumentate, semplicemente le persone comprano in sette giorni quello che prima compravano in sei; i centri commerciali non sono servizi fondamentali come gli ospedali e le farmacie -né luoghi di intrattenimento come cinema e ristoranti; abbiamo un'idea diversa di festa e riposo e crediamo che questo sia un diritto di tutti, almeno un giorno a settimana. La Casa del Popolo di Termoli aderisce all'iniziativa a livello nazionale, con un volantinaggio informativo, rivolto sia ai cittadini consumatori, sia ai lavoratori addetti a partire nei Centri commerciali di Termoli che saranno aperti nella giornata oggi, in occasione della Befana».