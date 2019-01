Orgoglio Molise: nostro sostegno a Toma, 2019 anno di svolta

CAMPOBASSO. A 24 ore dall’azzeramento in Giunta regionale a uscire allo scoperto è il gruppo consiliare Orgoglio Molise.

«Ad oltre 8 mesi dall’entusiasmante vittoria alle elezioni regionali, ci sentiamo di dover ribadire il nostro sostegno a Toma e all’intera coalizione della quale facciamo parte con convinzione e serietà. Riteniamo che all’interno di una maggioranza che ha il gravoso compito della gestione di una Regione, ruolo affidatoci dal consenso dei cittadini molisani, occorrano doti di lealtà, spirito di collaborazione e massima condivisione delle scelte che ognuno di noi è chiamato ad operare nel ruolo affidatogli. D’altronde la coerenza è una virtù che “paga” sempre e, otto mesi fa, approvando e sottoscrivendo le linee programmatiche illustrate dal presidente Toma, abbiamo assunto Insieme un impegno serio con tutti i molisani.

A distanza di otto mesi possiamo ben dire che le diverse azioni messe in campo in tutti i settori stanno, non solo risolvendo questioni annose, ma hanno già gettato le basi per un rapido cambio di passo che il Molise e i molisani attendevano da tempo! Con grande senso di responsabilità, come secondo partito della coalizione di centrodestra, abbiamo assunto l’onere della vicepresidenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale. La fiducia accordataci con tali gravosi incarichi riteniamo sia stata da noi ricambiata con lealtà, lavoro e condivisione di tutte le scelte operate.

Siamo certi che il 2019 possa essere davvero l’anno della svolta per la nostra regione, mettendo in campo risorse e strategie eccezionali che possano finalmente ridare un’identità alla nostra regione, un futuro ai nostri giovani e fiducia a tutti gli imprenditori. La nostra volontà di lavorare alacremente per raggiungere gli obiettivi prefissati dalle linee programmatiche del Presidente è rimasta immutata, condividendo in pieno la “visione” generale. Quando si fa parte di una squadra si vince e si perde tutti insieme, le discussioni rimangono negli “spogliatoi”, in campo scende una formazione compatta e coesa con l’unico obiettivo di una vittoria collettiva e mai personale. A noi il concetto è ben chiaro . Serietà, lavoro, lealtà: le nostre doti erano e rimarranno a disposizione del presidente Toma, dell’intero gruppo di maggioranza di cui facciamo parte e del popolo molisano».