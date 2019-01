Iorio: contenti gli assessori senza deleghe, non partecipo a questo teatrino

ISERNIA. Strappo considerevole quello dell'ex Governatore Michele Iorio, da sempre corpo estraneo in questa maggioranza eletta il 22 aprile scorso.

«In queste ore abbiamo assistito ad una implosione della Giunta regionale non della maggioranza.

Mentre scrivo queste righe sono in attesa di conoscere le motivazioni della crisi aperta nell’esecutivo regionale. Non ne conosco le ragioni anche se il presidente Toma avrà avuto le sue buone motivazioni per arrivare ad un provvedimento così drastico.

La maggioranza in Consiglio, al contrario, è stata a dir poco granitica approvando finanche i documenti finanziari di fine anno senza alcun emendamento per non intralciare la volontà della Giunta e con una velocità superiore a quella del Parlamento per il bilancio dello Stato.

Quello che mi sconvolge, invece, è la rincorsa di alcuni partiti della maggioranza, componenti della stessa Giunta, a dichiarare una rinnovata fiducia al presidente Toma senza che però mai nessuno l’abbia messa in discussione.

Come dire: gli assessori si sono detti contenti di essere stati privati delle deleghe.

Sarà l’effetto della nuova arte di governo ma io, da settantenne della politica, a questo teatrino preferisco non partecipare.

Magari ne riparleremo quando saranno chiari i motivi veri di questo sommovimento (???) della politica regionale e allora faremo le nostre valutazioni».