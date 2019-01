Prima Termoli: sboccia il primo movimento in vista delle amministrative

TERMOLI. Nel vicino Abruzzo, sono state ufficializzate ieri le candidature alle regionali del 10 febbraio, in Molise tutta l’attenzione è rivolta alle elezioni amministrative di Termoli e Campobasso.

Proprio in riva all’Adriatica è stata partorita una iniziativa politica, portata oggi allo scoperto dal Christian Zaami, “Prima Termoli”.

«Negli ultimi cinque anni Termoli ha assistito ad una gestione della cosa pubblica poco chiara, poco trasparente e poco in linea con quanto promesso in campagna elettorale dal Sindaco Sbrocca nel 2014. Il “palazzo di vetro” tanto sbandierato, ha lasciato il posto ad un poco confronto, chiusura al dialogo con i cittadini e realtà imprenditoriali, oltre che pochissime idee da destinare al turismo locale. L’unico argomento intorno al quale l’attuale amministrazione di centrosinistra (Pd) si è concentrata è stato il tunnel, negando finanche il referendum consultivo ai nostri concittadini; se fosse stata un’amministrazione trasparente, lo avrebbe sicuramente concesso o, in alternativa, suggerito la formulazione dei quesiti referendari. Per Sbrocca e la sua maggioranza, giovani laureati, liberi professionisti, imprenditori, tecnici e dirigenti del nostro territorio (locale e regionale), spesso sono stati “lasciati a casa” per far posto a coloro i quali non vivono la città e quindi “sconnessi” con il nostro tessuto sociale ed imprenditoriale.

Per queste ed altre ragioni, insieme a molti amici e simpatizzanti, abbiamo pensato di dare voce a tutte quelle persone che non sono state ascoltate e che manifestano un malcontento diffuso nei confronti di questa gestione amministrativa poco attenta ai problemi reali della nostra città.

Da qui l’idea di creare un movimento, denominato Prima Termoli, nuovo nei metodi, nelle azioni, nelle idee e negli argomenti da proporre: alternativo al centro sinistra, appartenente al centro destra, ma in grado di aggregare tutte quelle persone che non si riconoscono nei partiti tradizionali, che però, contestualmente sono mosse da un’idea di senso ed impegno civico, lontano dalle classiche logiche di partito. Per cui, siamo aperti sin da ora ad accogliere e raccogliere le adesioni di tutti coloro i quali vorranno candidarsi per le prossime elezioni amministrative di Termoli.

Un movimento civico nuovo anche nelle scelte da porre in essere, capace di ascoltare i cittadini di Termoli, le professionalità locali, le eccellenze del nostro territorio senza dover ricorrere necessariamente a “chiamate” verso fuori regione. Medici, avvocati, dirigenti, imprenditori, artigiani, associazioni, giovani e donne, a condizione che siano del posto, appartenenti al nostro territorio; la nostra missione sarà quella di sponsorizzare e valorizzare le nostre risorse, perché ci sono e perché non vogliamo che madri e padri di famiglia assistano ad una migrazione dei propri figli diplomati, laureati o disoccupati. Coerenti con il nostro obiettivo da raggiungere, risponderemo con un categorico NO, a tutte le richieste di adesione o di possibili candidature verso politici (e non) che nel 2014 (ed anni successivi) hanno sostenuto l’amministrazione Sbrocca, provenienti quindi da schieramenti di centro sinistra e che ne hanno condiviso le idee e le azioni diametralmente opposte a quelle del centro destra.

Ascolto, dialogo e confronto saranno gli ingredienti per restituire centralità al cittadino e a Termoli, insieme per costituire una nuova classe dirigente capace di risolvere in maniera fattiva tutte le criticità che interessano la nostra città.

Con l’occasione, annunciamo che nei prossimi giorni, ci sarà la presentazione ufficiale del movimento / lista civica, per cui tutti i cittadini interessati sono invitati a partecipare.

Insomma, #primatermoli

Per info e adesioni | primatermoli@gmail.com».