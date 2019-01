TERMOLI. Col centrodestra, nel centrodestra e perché no, alla guida del centrodestra.

Ad animare la start-up Prima Termoli sono stati martedì pomeriggio Christian Zaami, Lorenzo Valeriani e soprattutto Basso Antonio Di Brino. Un’atmosfera quasi gaudente, quella della saletta delle minoranze, raramente così affollata. Moltissimi ospiti e persone di schieramento. C’erano Pierluigi Lepore, Luciano Paduano, Silvana Ciciola, Franco Baccari per Fratelli d’Italia, c’era Michele Marone per la Lega, si sono rivisti anche ex amministratori e dirigenti, come Nico Tanassi e Andrea Russi. I pochi mesi che separano l’attuale momento dalle elezioni sono vissute da Di Brino & Co. come un preavviso di sfratto per Sbrocca e il suo centrosinistra, da cui almeno Prima Termoli non pescherà alcun candidato. Il diktat (ma non potrà valere per tutta la coalizione) è stato lanciato ieri ed è stato pure detto che Prima Termoli non sarà necessariamente una lista, o meglio, una sola lista. Insomma, un puntello politico che rafforzi dal lato civico il centrodestra, senza concorrenza interna, vedremo. Chiaramente la dialettica si giocherà sulla dicotomia rinnovamento-esperienza, nella scelta per il futuro candidato sindaco. Zaami chiarisce che l’idea nasce nel maggio 2018 dopo le elezioni regionali, «tante persone ci hanno chiesto di fare qualcosa di alternativo rispetto ai classici partiti tradizionali. Abbiamo assistito a cinque anni di assenza rispetto ai problemi della città e Prima Termoli nasce dall’esigenza di valorizzare e dare voce alle persone che vivono la nostra realtà e sanno quali sono i problemi che attanagliano la città.

Sosterremo il candidato sindaco da scegliere anche in considerazione del nuovo movimento civico, non vogliamo che madri e padri di famiglia vedano i propri figli anche in difficoltà andare fuori e all’estero. Vogliamo costruire un dialogo con tutti i cittadini e insieme preparare la stesura del programma per le amministrative. In un movimento civico ci deve essere il giovane, la donna e l’esperienza, che non deve essere messa da parte solo per una questione anagrafica, perché chi ha poca o zero esperienza ha portato solo disastri. Se il centrodestra vuole acquisire credibilità non può accogliere accoliti del centrosinistra, non vogliamo chi ha appoggiato idee dal 2014 al 2019 di Sbrocca e Frattura, non sono i benvenuti nella nostra lista, ci deve essere un rinnovamento nella politica».

Per l’ex sindaco Di Brino, che prepara la sua settima candidatura consecutiva, «Per quanto mi riguarda chi ha fatto cadere il centrodestra e collaborato col centrosinistra, chi ha avuto ruoli esecutivi nell’amministrazione Sbrocca, non deve avere spazio, non possiamo armare chi ha sparato addosso a noi, sono convinto che troveremo la quadra con altre liste civiche e di partito. Dopo le elezioni regionali e politiche ci siamo interrogati sul fatto che Termoli non aveva rappresentanti alla Regione e al Parlamento, qualcosa era necessario fare, necessario smuovere le coscienze dei giovani. Serve poco vincere se non si è in grado di amministrare. Il nostro obiettivo è mandare a casa sbrocca e gli altri della sua maggioranza, qualche riflessione sulla incompatibilità di alcuni che da tempo hanno calato le scialuppe di salvataggio verso il centrodestra, per passare da una nave all’altra: l’elettore vota sui comportamenti, noi abbiamo principi e valori del centrodestra, ordine, trasparenza, onestà e regole certe, coerenza e lealtà, dove non ci sono diviene inutile accompagnarci in un percorso di cinque anni. Non vogliamo imporre la candidatura a sindaco, se il target dovesse essere una figura nuova abbiamo il giovane, se si richiamerà l’esperienza abbiamo il nome, se donna abbiamo il nome. Noi abbiamo messo in piedi un progetto, abbiamo persone che si vogliono candidare».