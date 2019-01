Macte, opere d'arte e Soprintendenza: opposizione... in Fondazione

TERMOLI. Ha avuto eco, politico e social, la pubblicazione con cui la Soprintendenza dei beni culturali del Molise ha ricordato al Comune di Termoli la dritta via da seguire sulla vicenda della Fondazione Macte e delle opere d’arte frutto delle donazioni al Premio Termoli. Tra i primi a commentare la notizia è stato il portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, Nick Di Michele.

«Per fare certe cose, devi essere proprio capace. Sbrocca e tutto il Cucuzzaro sono dilettanti allo sbaraglio. Vorrà dire che probabilmente sono saltate 2 sistemazioni eccellenti. Quattro mesi di purgatorio e poi Termoli sarà liberata da una delle più grandi iatture che potevano capitare». Naturalmente, a intervenire anche il consigliere comunale di opposizione che ha causato l’intervento della Soprintendente a interim Teresa E. Cinquantaquattro, Annibale Ciarniello. «Sono estremamente soddisfatto dell'intervento della soprintendenza quale atto consequenziale dovuto a seguito della mia nota inoltratagli nel mese di dicembre e relativo al progetto di questa maggioranza di affidare il Mac.Te e tutto il patrimonio artistico comunale ad una fondazione...

Non posso che esprimere il mio ringraziamento a tutti gli enti preposti al controllo degli atti amministrativi e nella specie alla Soprintendenza che ha saputo recepire le criticità da me sollevate e richiedere chiarimenti su atti a mio parere di dubbia legittimità. Termoli e I termolesi vanno rispettati e mi batterò sempre per tutelare gli interessi comuni della mia città... Verrebbe da dire: non arretro di un millimetro».