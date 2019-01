Partito democratico a congresso, confronto tra Fabrizio e Scurti

GUGLIONESI. «Bellissimo confronto democratico. Grazie a tutti!» Questo il commento di Ettore Fabrizio, uno dei due candidati alla segreteria di federazione del Basso Molise del Partito democratico.

Il confronto tra lui e l’altro contendente, Oscar Scurti, è stato organizzato ieri, nella sede della sezione di Guglionesi, dove è stata effettuata la presentazione formale e ufficiale dei due antagonisti, moderata dal segretario uscente, Pasquale Marcantonio, che ha ribadito il concetto espresso da Fabrizio.

«I due candidati hanno presentato le loro linee programmatiche per la nostra federazione e poi hanno risposto alle domande dei segretari di circoli che in questa settimana svolgono i congressi»

La fase congressuale si apre oggi per chiudersi il 23 gennaio.

Le varie assemblee di iscritti e aventi diritti sono chiamati a confrontarsi sulle sei mozioni per i segretari nazionali e poi votano per i delegati provinciali e per i componenti dell’assemblea provinciale.

Tutti quanti i delegati dell’assemblea provinciale il giorno tra il 2 e 3 febbraio eleggono il segretario provinciale (o di federazione).