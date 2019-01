Forza Nuova in piazza, la Casa del Popolo non ci sta

TERMOLI. La "Casa del Popolo" di Termoli, tramite un comunicato, esprime preoccupazione e sdegno per il banchetto informativo di Forza Nuova sul Corso Nazionale, in programma il 20 gennaio: «Apprendiamo da fonti pubbliche e da pagine social che l’organizzazione denominata Forza Nuova promuove per domenica 20 gennaio p.v. un banchetto informativo sul Corso Nazionale del comune di Termoli.

Forza Nuova si appresta, anche sul nostro territorio, e non per la prima volta, a propagandare messaggi a sfondo razziale e xenofobo, in netto contrasto con i principi della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza antifascista.

Laddove questa iniziativa risulti confermata, riteniamo assolutamente inopportuno che l’amministrazione comunale conceda senza problemi il suolo pubblico a gruppi inequivocabilmente basati su una identità politica di ispirazione neofascista, aggressiva e antidemocratica. Affermiamo ciò ricordando qui la notizia di pochi giorni fa al cimitero del Verano a Roma, dove hanno partecipato alla vigliacca aggressione contro i giornalisti dell’Espresso.

Tutto ciò, a nostro avviso, non ha nulla a che vedere con una normale “forza politica” democratica e ipotizziamo non possa un'amministrazione, che si ispiri a valori democratici e costituzionali, tollerare alcuna “propaganda” o presenza di costoro nel proprio territorio.

Rivolgiamo appello, quindi, all’amministrazione comunale termolese di prendere ufficialmente e decisamente posizione nei confronti della pericolosa deriva razzista in atto, purtroppo facilitata anche dal Decreto Sicurezza, al quale peraltro molti sindaci stanno addirittura rispondendo con la disobbedienza civile. Chiediamo che a Termoli non si concedano spazi pubblici a organizzazioni che esplicitamente si richiamano ad un passato che ha causato sangue e sofferenze al nostro Paese, contro il ritorno del quale sono in vigore d’altronde specifiche leggi, evidentemente non abbastanza attuate.»