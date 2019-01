Forza Nuova replica a La Casa del Popolo: «Nemici della Patria, noi saremo in piazza»

TERMOLI. La "Casa del Popolo" di Termoli chiede all'amministrazione comunale di proibire il banchetto di Forza previsto per il 20 gennaio: pronta la replica da parte di Forza Nuova Molise: «apprendiamo che la Casa del Popolo di Termoli si oppone al nostro evento. La loro reazione dimostra quanto abbiano paura di noi. La loro preoccupazione è che la gente finalmente capisca chi lotta davvero per il nostro paese e per il popolo Italiano e chi, invece, ha contribuito alla sua distruzione. Le motivazioni del loro disappunto sono ridicole e insulse; non sapendoci contrastare da un punto di vista politico tirano fuori i continui stupidi ritornelli dell'antifascismo, non rendendosi conto che l'antifascismo è ormai morto, come morti sono loro politicamente. Il loro arrampicarsi sugli specchi li ha portati addirittura a citare la finta aggressione subita, a loro dire, da due giornalisti dell'Espresso all'interno del cimitero del Verano di Roma. Aggressione costruita ad arte da giornalisti servi del sistema, smentita, addirittura, dagli agenti della digos presenti sul posto. La Casa del Popolo pensasse a difendere clandestini e gender, perché a difendere gli Italiani ci pensiamo noi. Anzi, li invitiamo pubblicamente a venire al nostro banchetto e confrontarsi con noi su temi che realmente interessano gli Italiani, ovvero lavoro, sicurezza, sanità, tanto per citarne alcuni, su cui sappiamo che non hanno che da imparare. Li aspettiamo con ansia, magari finalmente la smetteranno di ripetere gli stessi noiosissimi slogan e inizieranno a fare qualcosa di utile per il Molise. Noi il 20 saremo in piazza, e ribadiamo che quanto più questi ridicoli nemici della patria continuano a chiedere che vengano proibite le nostre manifestazioni, tanto più ci rendiamo conto che stiamo dalla parte del giusto e che diamo fastidio al sistema, di cui loro sono parte integrante».