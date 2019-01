Vandali a Porticone, Di Michele: in città mancano telecamere e sicurezza

TERMOLI. Immediata presa di posizione da parte del portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, Nick Di Michele, che era stato avvisato direttamente dai residenti circa gli atti vandalici compiuti ai danni delle auto in sosta su via Ancona.

«Diciannove anni dopo il 2000, sulla Luna germoglia la prima piantina, i sistemi satellitari riescono a trovare gli spilli sulla terra, i robot soppianteranno l'uomo in tanti lavori sporchi, niente più colonscopia, ma una pillola robot ci guarderà all'interno, ecc. Eppure la città di Termoli non ha una videosorveglianza degna di questo nome.

La Termoli del Tunnel, delle fantastiche rotonde, dei progetti faraonici di Sbrocca e del Cucuzzaro, non riesce a garantire ai cittadini un minimo di sicurezza.

Proclami, boutade, annunci, ma solo questo, solo questo. Su manca poco...