Forza Nuova: «Vogliono toglierci il diritto di espressione»

TERMOLI. Non si placano le polemiche sul caso del banchetto informativo di Forza Nuova sul corso di Termoli: è un fiume in piena Franca De Santis, coordinatrice di Forza Nuova Termoli e Basso Molise, che a TermoliOnline ha rilasciato una dichiarazione in cui respinge con forza le accuse di xenofobia e razzismo mosse al partito in cui milita: «Voglio rispondere personalmente alle accuse di Casa del popolo di Termoli, la quale taccia Forza Nuova di essere un movimento xenofobo e razzista; niente di più falso: è chiaro che chi muove queste accuse non si è mai preso la briga di leggere il nostro programma. Forza Nuova è un movimento a sé, i nostri eventi sono momenti di confronto su temi importanti per il Popolo Italiano e lo stesso banchetto che si svolgerà a Termoli avrà come oggetto delle tematiche che vanno ben oltre le accuse sollevate da Casa del Popolo. Inoltre», continua De Santis, «Come già dichiarato da Forza Nuova Molise nel comunicato stampa, la politica demagogica con cui i partiti di sinistra hanno fatto scempio del nostro Paese in questi anni va a contrastare quei principi su cui la Costituzione italiana si fonda, uno di questi è contenuto nell'Articolo 21: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione." Ricordo a questo riguardo che Termoli non è di proprietà di Casa del Popolo, ma di ogni cittadino libero che intende liberamente esprimere la propria opinione.

Sottolineo infine», continua Franca De Santis, «Che Casa del Popolo non solo sta ostacolando un diritto di ogni cittadino attraverso il proprio comunicato, ma sta altresì violando gli Art 595 , 596, bis 597 599 del Codice Penale (diffamazione a mezzo stampa) accusando Forza Nuova di apologia al Fascismo e di essere movimento razzista, la cosa più diffamatoria e offensiva nei confronti di tutti i componenti.»