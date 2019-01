TERMOLI. Era fissata per ieri la prima assemblea cittadina del Movimento 5 Stelle Termoli in vista delle elezioni amministrative in programma l’ultima domenica di maggio.

Presenti, oltre ad attivisti, simpatizzanti e cittadini, il consigliere regionale Valerio Fontana e il portavoce in Consiglio comunale Nick Di Michele, quest’ultimo ci ha ribadito come «Il cammino verso le amministrative 2019 prosegue, il M5S Termoli, attraverso incontri dibattiti, sta scrivendo il programma che segnerà come un faro la rotta della rivoluzione culturale e amministrativa di Termoli.

I veri protagonisti di questa meravigliosa storia saranno proprio i cittadini che con la passione e il buonsenso aiuteranno loro stessi, aiuteranno la città a riprendersi da questo tragico e drammatico letargo che la giunta Sbrocca li ha costretti a vivere e a subire.

Accanto al programma, il Movimento 5 stelle vuole accogliere chi vorrà con la propria esperienza, il proprio bagaglio di culturale e professionale mettersi in gioco per diventare a sua volta un amministratore, cittadini a 5 stelle.

Ci saranno incontri pubblici con cadenza quindicinale e il nostro punto di incontro sarà sempre aperto e a disposizione di tutti».