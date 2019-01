VASTO. Bagno di folla per il ministro Luigi Di Maio che è tornato in città per tirare la campagna elettorale della candidata alla presidenza della Regione Abruzzo del M5S, Sara Marcozzi.

Il ministro ha dichiarato: "L'economia italiana è stata legata all'esportazione e non alla domanda interna, quando le esportazioni si sono fermate, la produzione industriale è calata. Con Reddito di cittadinanza, quota cento e col decreto Dignità stiamo mettendo più soldi in tasca agli italiani, creando le condizioni per lo sviluppo economico. Se come dice Banca Italia siamo sull'orlo della recessione, a maggior ragione dobbiamo aiutare le fasce deboli della popolazione. La cosiddetta sinistra in italia, se qualcuno può ancora definirla tale, e la destra sociale vogliono indire un referendum contro il reddito di cittadinanza e quota 100 : quelli che hanno votato la legge Fornero e a favore degli aumenti dei vitalizi vogliono abrogare una misura con aiuteremo 5 milioni di Italiani: moriranno radical chic bevendo champagne da una terrazza ai Parioli, non sanno più cosa sono i problemi delle persone. Arriverà insieme a Sara Marcozzi Il ministro Bonafede, che rassicurerà ulteriormente sul fatto che i tribunali in Abruzzo non si chiudono".

E dal palco ha aggiunto: "In abruzzo possiamo farcela, può diventare la prima regione a 5 stelle in italia, e io ci credo: quello del 10 febbraio sarà un referendum tra vecchio e nuovo e avete dimostrato che quando volete, i vari Legnini sapete mandarli a casa."

