TERMOLI. «Dal populismo alla rivoluzione»: un grido di lotta, di battaglia politica, portato dal movimento di estrema destra Forza Nuova nelle piazze di tutta Italia dal 12 al 19 gennaio.

Oggi, domenica 20 gennaio, gli attivisti di Forza Nuova Molise hanno presidiato con un banchetto la zona del corso Nazionale che si congiunge a via XX settembre, proprio accanto alla statua in bronzo di Gennaro Perrotta.

Una manifestazione con banchetto e volantinaggio, raccolta firme e propaganda avversato in settimana da alcune componenti di sinistra e non solo, che hanno additato all’amministrazione Sbrocca di aver concesso l’autorizzazione a occupare il suolo pubblico a una formazione di stampo neofascista, tanto da far replicare prima i referenti locali che il leader nazionale Roberto Fiore.

In piazza il segretario regionale Nicola Ninni, la coordinatrice di Termoli e del basso Molise Franca De Santis, Tony Bozza, Katia Di Lella e due militanti di Vasto, Orlando Palmer e Antonio Minicucci.

Diverse le proposte contenute nel ‘foglio’ diffuso tra la gente, contro uno Stato che balbetta sulla sovranità, contro l’immigrazione clandestina e a favore del sostegno alla natalità e alle famiglie.

«Noi parliamo il linguaggio della rivoluzione nazionale – si legge nel volantino – perché vogliamo che il Governo torni a emettere il denaro che serve per sanare le ferite sociali e dare nuovo impulso alla ricostruzione economica e nazionale. Vogliamo liberare le nostre famiglie da mafie, droghe e finti rifugiati. Vogliamo che l’Italia sia parte di un’Europa grande e sovrana, libera da lobby di guerra americano-israeliane; un’Europa che comprenda la Russia nei suoi confini e imponga al mondo la civiltà cristiano-romana».

Al picchetto di Forza Nuova si sono avvicinati per un saluto e un dialogo anche esponenti di destra che militano in altri partiti, come Luciano Paduano e Raffaele Figliola.

Al nostro microfono le posizioni espresse da Ninni e dalla De Santis.

Cosa replicheranno nel merito ora Casa del Popolo, Città Invisibile, Anpi Molise e Partito Comunista dei Lavoratori?