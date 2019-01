TERMOLI. Fa discutere la nuova viabilità nel centro storico. Di ieri il report con le dichiarazioni degli esercenti di corso Umberto, che hanno evidenziato uno "splendido" (si fa per dire) isolamento a causa dell'isola pedonale.

Approfittando della conferenza stampa all'Azienda di soggiorno e turismo sui dati delle presenze 2018 a Termoli, visto che la sede dell'ente è in una posizione strategica rispetto alle novità introdotte dall'amministrazione comunale Sbrocca lo scorso 22 dicembre, abbiamo chiesto al commissario dell'Aast Remo Di Giandomenico quale fosse il suo punto di vista a riguardo e la risposta non lo vede in linea con le scelte adottate da chi sta governando la città adriatica.