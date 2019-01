Sergio Costa: «Non firmo e non firmerò le autorizzazioni a trivellare»

ABRUZZO. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa nella sua vista abruzzese ha ribadito la sua posizione sulle trivellazioni in Adriatico:

"Non firmo e non firmerò autorizzazioni a trivellare il Paese anche se dovesse esserci il parere positivo della Commissione Via-Vas. Le alternative ci sono. Si chiamano "energie rinnovabili" se bisogna investire, è quella la direzione. Ricordo che un miliardo di euro investito in rinnovabili ed efficientamento energetico crea fino a 13 mila posti di lavoro.

È anche una questione economica: vogliamo puntare sulle fossili, che impoveriscono il territorio e che creano pochi posti di lavoro o sulle rinnovabili, perseguendo gli obiettivi di sostenibilità europei, aiutando il clima e creando tanti posti di lavoro?

Mi farò dei nemici? Saranno gli stessi nemici dell'ambiente e del Paese."