«Ecco perché Giuliana Senese si è dimessa dalla presidenza del Consiglio comunale»

GUGLIONESI. Ieri, 23 gennaio 2019, durante il Consiglio Comunale, il Consigliere di minoranza, in rappresentanza del Movimento 5 Stelle di Guglionesi, la dottoressa Giuliana Senese ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente dello stesso. Pur riconoscendo il coraggio e l'apertura della maggioranza ad un nuovo laboratorio politico-istituzionale in una piccola realtà come la nostra, il Consigliere del gruppo dei 5 stelle non ha mancato nel marcare le motivazioni alla base delle dimissioni. Il mancato coinvolgimento nella scelta dei punti all'ordine del giorno da portare in Consiglio è una delle tante ragioni che secondo il Presidente dimissionario farebbe della figura di Presidente del Consiglio Comunale un ruolo di "rappresentanza senza sostanza". La stessa consigliera dichiara che veniva avvertita solo ed esclusivamente al momento della sottoscrizione.

Il Consigliere Senese continua nell'elencare, inoltre, episodi di mancanza di trasparenza dell'amministrazione nelle assunzioni fatte su base fiduciaria che avrebbero dovuto, secondo la stessa, dar luogo ad una selezione basata su titoli e competenze.

Con l'augurio che ciò possa comunque realizzarsi, il Presidente dimissionario lascia la carica tracciando una strada per il suo successore di concedere ai ragazzi delle Scuole Medie di visitare la Casa comunale nonché di partecipare alla vita istituzionale mediante il Consiglio Comunale dei minori, allo scopo di avvicinare i giovani alla politica. Non manca di destinare le competenze, mai percepite, alla collocazione presso la villa comunale "Castellara" di una panchina rossa, in ricordo delle vittime di femminicidio. Il gruppo degli attivisti del Movimento 5 stelle c'è e continuerà ad esserci.