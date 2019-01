TERMOLI. Si è svolta ieri sera presso la Casa del Popolo di Termoli l’assemblea “Antifascisti: Un passo avanti!”, partecipata nonostante il tempo inclemente e animata da una interessante discussione sul tema proposto.

Oltre ad attivisti e cittadini termolesi, hanno preso parte alla riunione molte persone provenienti dai paesi del Basso Molise ed anche il Presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, Michele Durante, che ha condiviso pienamente la necessità di un coinvolgimento attivo delle istituzioni.

Partendo dalla rivendicazione dei valori che la storia ci ha consegnato, consentendoci di crescere e vivere liberi, valori per nulla morti come piace affermare ad alcune formazioni di destra, si è discussa la necessità di far tornare quei punti fermi al centro del dibattito politico e dell’agenda istituzionale, e di riportarli ad essere patrimonio della comunità dei cittadini, spesso distratta dalle emergenze economiche e da una martellante propaganda xenofoba; solo in questo modo sarà possibile riconquistare diritti e condizioni nuove di vita per coloro che vivono i territori, senza alcuna distinzione di ideologia, nascita, nazionalità o peggio ancora “razza”, come invece viene sempre più spesso invocato da chi fa leva sulla paura per costruire consenso.

Nei vari interventi è stato ricordato che la democrazia si costruisce solo nella partecipazione dei cittadini alle scelte di gestione del territorio, nel libero uso delle forme di consultazione popolare, nella difesa dei beni comuni, nell’ascolto della voce della popolazione e nella presa di posizioni chiare e nette, da parte delle amministrazioni, ogni volta che si richieda avere memoria e di scegliere di stare dalla parte dell’umanità e dei diritti; cosa che spesso non avviene, in Italia, in Molise e a Termoli.

E’ emersa quindi la necessità di lavorare congiuntamente sul territorio, con eventi e assemblee ai quali partecipare insieme per costruire sensibilità comune, chiedendo con forza che le istituzioni non restino più in silenzio davanti alle presenze sempre più inquietanti di chi vuol cancellare il passato e fa leva su povertà, rabbia, senso di impotenza per agitare le bandiere del “Prima noi e del “Fuori gli invasori”.

Si lavorerà dunque alla preparazione di un manifesto-appello da far circolare, mentre si rinnova l’invito ad inviare al Blog della Rete della Sinistra Termolese, da poco attivo, contributi e articoli che aiutino a ritrovare quel senso di appartenenza e comunità di cui si sente un forte bisogno.

Il silenzio, individuale e istituzionale, non è più accettabile, e come ci ha ricordato ieri Liliana Segre la parola Indifferenza andrebbe scritta a lettere cubitali nelle aule delle scuole, perché costituisce il delitto più grande. Come del resto già diceva un gigante della sinistra vera, Antonio Gramsci…

Rete della Sinistra Termolese