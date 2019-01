TERMOLI. E' indubbio che la rinuncia a presentare la domanda per la Bandiera blu sia stato un precedente storico e quanto mai clamoroso, ma dietro c'è la strategia di un'amministrazione comunale, quella della giunta Sbrocca, che ancora non ha digerito la bocciatura 2018, che ha messo fine a una sequenza di ben 16 vessilli consecutivi.

Abbiamo un po' indagato sulla vicenda e come ci ha riferito anche il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo, che al pari delle altre tre realtà costiere, Termoli compresa, ha preso parte alla riunione preliminare della Fee a Roma, dal 2018 sono stati introdotti parametri ulteriormente restrittivi e questo potrebbe aver indotto l'amministrazione adriatica termolese a fare un passo indietro, piuttosto che rischiare una seconda batosta.

Più in generale, forse, potrebbe essere in crisi il sistema di assegnazione di un riconoscimento internazionale che anno dopo anno si estende a macchia d'olio, col suo ritorno economico per la vendita dei kit delle Bandiere blu da far sventolare su spiagge e approdi? Chissà, intanto, se ne parlerà per il 2020.

Ragioni spiegate dal sindaco Angelo Sbrocca in una intervista concessa ai media locali a margine della conferenza stampa di ieri mattina, in sala consiliare.