Incarichi esterni e cessione di immobili, si scontrano critiche e progetti

TERMOLI. Una seduta che si preannuncia articolata, quella in programma oggi pomeriggio in Consiglio comunale a Termoli. Ovvio ritardo di un’ora sulla tabella di marcia, come se fosse una regola non scritta da osservare e ribadiamo quanto sia deprecabile.

Una lunga sessione di bilancio apre i giochi in via Sannitica, con l’elemento rompighiaccio rappresentato dall’affidamento degli incarichi, su cui ha polemizzato l’ex sindaco Antonio Di Brino, sostenendo che troppi incarichi vengono assegnati a professionisti non termolesi. La minoranza non ha preso parte al voto, lasciando alla sola maggioranza l’onere dell’approvazione.

Si passa, poi, alla questione alienazioni e valorizzazioni immobiliari, oggetto di una precedente polemica da parte dell’opposizione di centrodestra, rinfocolata dopo l’intervento dell’assessore competente Enzo Ferrazzano, che ha evidenziato come ci sia stato un incremento del 25% del valore edificabile del terreno, ottenuta grazie all’Agenzia del Demanio, rispetto a quella del 2014, di 11,634 milioni di euro.

Di Brino ha evidenziato come la sua idea era di realizzare un polo scolastico nuovo, vicino all’Alberghiero, con la cubatura dei vecchi plessi, con criteri innovativi di efficientamento energetico e struttura antisismica. Ricordiamo che nel piano delle alienazioni la partita più importante sono Nautico e Schweitzer.