Zingaretti fa il vuoto nel basso Molise, Giachetti supera Martina

GUGLIONESI. Penultimo adempimento quello di stasera Questa sera, alle ore 18, presso il circolo Pd di Guglionesi si è riunita la convenzione federale per il congresso nazionale.

I delegati delle varie mozioni nazionali, collegati ai segretari nazionali eletti nei vari circoli del Basso Molise, si sono riuniti per la fase provinciale del congresso. Nella federazione basso Molise i delegati presenti rispecchiavano i voti così ottenuti nei circoli: 86% per Zingaretti, 6% Giachetti, 3.5% Martina, 2.8 % Boccia.

Alla votazione di oggi hanno partecipato 22 delegati. La votazione ha riportato 20 voti per Zingaretti, uno per Martina e uno per Boccia. I due delegati all’assemblea nazionale del 3 febbraio a Roma sono Corrado Del Torto di Guglionesi e Maria Lina Zucaro di Petacciato, entrambi per Zingaretti.