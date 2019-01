Sisac, rinnovo delle deleghe: per il Molise designato Gennaro Sosto

Lettere al direttore «Il mercoledì nero della Rieco a Colle della Torre continua»

TERMOLI. «Mercoledì la raccolta vetro non è passata per tutta via Manzoni, ecco la foto fatta alle 8. Il mercoledì nero della Rieco a Colle della Torre continua. . . Ieri l'operatore ecologico di turno ha rotto il coperchio del contenitore della carta, forse perché era troppo pieno