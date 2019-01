«Il mattone non muore mai: a Termoli più case che abitanti»

TERMOLI. Ritorna spesso nelle cronache amministrative e politiche del Comune di Termoli. Parliamo della lottizzazione Progeco, ex Andreoli. Discussa oggi in Commissione, su iniziativa della minoranza.

A riguardo, vige una convenzione con l’amministrazione Sbrocca che mira a ottenere tre opere in compensazione, in luogo dell’accordo di programma che spiana la strada all’edificazione di un centro residenziale e commerciale nuovo di zecca prossimo al casello dell’A14: ampliamento del Macte, rotatoria in piazza del Papa e riqualificazione della zona di uscita dell’autostrada.

Su questo si è espresso col solito post al vetriolo il portavoce del Movimento 5 Stelle, Nick Di Michele. »Breve storia di Lottizzazione Termolese. La Andreoli/Progeco e il comune di Termoli, presentano: “Il mattone non muore mai".

Presso il casello autostradale a breve sorgerà un complesso residenziale composto da 21 palazzine per oltre 200 appartamenti.

Non si capisce perché un settore in profonda crisi come quello edilizio, possa essere ancora appetibile.

Termoli ispira, ispira a costruire, ispira a lottizzare, ispira a creare cattedrali inutili, nel deserto del Nucleo Industriale. Solo per statistica. Termoli unità immobiliari accertate all'1-2018: 36.176; Popolazione all'ultimo censimento 32.793. Più case che abitanti».