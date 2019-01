TERMOLI. Prima Termoli, Lega e Fratelli d’Italia protagonisti stamani, nella saletta delle minoranze, della conferenza stampa con cui hanno evidenziato l’ultima interrogazione presentata al sindaco Sbrocca sulla Bandiera Blu.

La prima, ricordiamo, fu di Nick Di Michele la scorsa settimana.

Presenti Michele Marone, unico consigliere comunale, ma sull’interrogazione di firme ce ne sono 4, con l’aggiunta di Annibale Ciarniello, Daniele Paradisi e Antonio Di Brino, con Luciano Paduano, Christian Zaami e Lorenzo Valeriani.

Nel documento, si evidenzia già la disparità avuta dal 2016 in avanti, con la sola Bandiera Blu al litorale Nord.

Atteso che, per l'anno 2018 invece tale riconoscimento non e avvenuto per entrambi I litorali e che il Comune di Termoli dopo 15 anni ha perso questo prestigioso vessillo per lo sviluppo turistico della Città di Termoli e visto, come emerso, risulta che per l'anno 2019 l’amministrazione Comunale non ha inteso avviare le procedure per l'attribuzione della Bandiera Blu, si interroga il sindaco Angelo Sbrocca anche nella veste di assessore al Turismo a rivelare le ragioni per le quali non si sia proceduto alla richiesta di acquisizione della Bandiera Blu prevista per l’anno in corso».