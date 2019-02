TERMOLI. Aggiungi un posto a tavola, nel centrodestra di Termoli c'è sempre posto e se si tratta della Lega... c'è poco da capirci. Dispiace dirlo, ma la dicotomia del movimento Verde in Molise rispetto a eletti, dirigenti e rappresentanti, fa venire il mal di testa.

Al tavolo del Meridiano di ieri c'era Elio Scutti, nominato dall'allora coordinatrice provinciale Aida Romagnuolo, capogruppo alla Regione Molise quale coordinatore cittadino a Termoli in luogo del predecessore, Antonio Silvaggio, che sempre dalla Romagnuolo venne scelto e poi consacrato dal coordinatore regionale Luigi Mazzuto. In seguito ci fu lo scarico e il nuovo incarico, ma di fatto di coordinatori ce ne sono due.

Sulla presenza di Scutti, Mazzuto, stamane a Termoli, per la raccolta firme a sostegno del leader Matteo Salvini, è stato categorico, per lui la Lega non era rappresentata da nessuno. Più diplomatico, invece, com'è nel suo stile, Michele Marone.