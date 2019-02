Mani che affogano nel selciato accolgono Salvini in Abruzzo

TERMOLI. Una notizia di caratura nazionale nel vicino Abruzzo che coinvolge il vicepremier Matteo Salvini.

«Oggi il Ministro dell'Interno va a Atri, in provincia di Teramo, per un comizio elettorale. Ad accoglierlo nella piazza storica della città stamattina un'installazione artistica, mani che affogano nel selciato con un cartello: «Ministro, sentiti libero di esprimere, qui con i tuoi elettori, idee disumane di società. Qui, tra questa mani che affondano, silenti come coloro che, in mare, hanno la testa nell’acqua. Coraggioso è chi mette in gioco la propria vita, non chi gioca con quella degli altri».

Una protesta silenziosa e civile contro la demagogia razzista e xenofoba del segretario della Lega e la politica del governo verso migranti e ong.

Mentre le forze dell'ordine smantellano l'opera e identificano gli autori noi di Rifondazione Comunista ringraziamo i compagni artisti e attivisti che hanno realizzato questo intervento politico-artistico: Gianluigi Antonelli, Ilaria Fini, Marco Palermo, Caterina Anello, Giuseppe Forcella, Barbara Della Torre.

Invitiamo tutti e tutte a diffondere queste foto. Alla demagogia razzista e xenofoba contrapponiamo la consapevolezza e il rispetto della vita umana.



Mentre Salvini usa la disumanità per salire nei sondaggi ricordiamo a tutte e tutti che nel Mediterraneo sono esseri umani a affogare ogni giorno.

Invitiamo antifascisti e antirazzisti e le forze politiche e sociali democratiche in tutte le città a imitare e riprodurre questa azione politico-artistica di protesta civile», rende noto Maurizio Acerbo, segretario nazionale Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea.