Sabella replica a Selvaggia Lucarelli: dorme tranquilla grazie alle forze dell'ordine

TERMOLI. Non c'è stato molto da attendere per avere la risposta del consigliere comunale alla opinion maker Selvaggia Lucarelli, sempre attraverso post pubblicati su Facebook e relativi alla prima polemica sulle preghiere di fede islamica in strada.

«Qualcuno dica a Selvaggia Lucarelli che se può dormire serena e tranquilla a casa sua, come tutti noi, e se fortunatamente in Italia non abbiamo avuto attentati è proprio grazie all'intesa attività investigativa delle nostre forze dell'ordine che diligentemente non tralasciano nulla. Ricordo, che pochi mesi or sono, nella vicina Foggia è stato arrestato un marocchino per "istigazione al terrorismo" e la stessa cosa è avvenuta nella vicinissima Campomarino. Fortunatamente le forze dell'ordine non ascoltano i buonisti e vanno avanti nel compiere il proprio dovere. Non comprendo cosa c'entrino i preti pedofili che io condanno fermamente, ma è altra storia.