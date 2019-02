Fca: pressing sull'eco-tassa in Parlamento, dal territorio parte l'appello dem

TERMOLI. Anche Termoli fa parte del coordinamento segretari di circolo dem delle città sedi Fca e indotto, che chiede ai parlamentari Pd di essere la voce dei territori di riferimento. «Come segretari dei circoli Pd delle città sedi di stabilimenti Fca e collegate ad essa, lanciamo un appello al Governo affinché in sede di discussione in Aula alla Camera e al Senato, vengano approvate le mozioni presentati dai nostri parlamentari tendenti a rivedere il provvedimento di legge dell’entrata in vigore dell’ecotassa e dell’ecobonus. Infatti sono state depositatealla Camera dei Deputati la mozione 1-00106 (primo firmatario l’onorevole Graziano Delrio) e al Senato della Repubblica la mozione 1-00068 (primo firmatario il senatore Bruno Astorre), due rispettivi atti che in sostanza impegnano il Governo a difendere gli stabilimenti Fca presenti in tutto il territorio nazionale cosi come quegli stabilimenti dell’indotto che lavorano per conto di Fca. Mentre nei vari circoli incontriamo diversi dipendenti preoccupati anche alla luce delle notizie apparse sulla stampa che dicono come i dati sono tutti in forte diminuzione per quanto riguarda le immatricolazioni di auto Fca, c’è una forte preoccupazione per un Governo sordo ai territori e che non ha nessuna intenzione di dialogare con il sistema industriale, né con le rappresentanze dei lavoratori, né con gli esperti del settore, registrando cosi contro un coro unanime di critiche e preoccupazioni, specie sui livelli occupazionali dei diversi stabilimenti di produzione Fca esistenti in diverse regioni d'Italia.

Capiamo che questo Governo sia più interessato a fare passarella e a fare comizi sempre da campagna elettorale con tanto di maschere di carnevale, ma che si decidano a fare qualcosa a difesa degli stabilimenti Fca presenti in Italia a garanzia dei livelli occupazionali e per creare opportunità futura per i nostri giovani. Facciamo appello ai nostri parlamentari al Senato e alla Camera per fare fronte comune e imporre una battaglia davvero forte su questo tema anche perché più passa il tempo e più i territori vivono nell’incertezza per una misura definita come «miope che non aiuta a rinnovare il parco auto» (presidente di Federmeccanica) in grado di «unire imprese e lavoratori nella protesta» (comunicato Unrae) o, ancora, «l'ennesimo schiaffo all'industria nazionale e all'ambiente. Queste norme schizofreniche sono un danno per il Paese e i lavoratori» (segretario generale della Firn Cisl).

Fca ha pertanto annunciato la volontà di un ridimensionamento del piano illustrato il 29 novembre 2018, che avrebbe previsto un complessivo piano degli investimenti in Italia per circa cinque miliardi di euro, specie per sviluppare nuovi modelli con motorizzazioni elettriche e ibride. Siamo preoccupati per questo silenzio che perviene dal governo a guida Lega-5stelle e confidiamo nei nostri deputati che hanno sottoscritto la mozione (Delrio, Lepri, Gribaudo, Enrico Borghi, Bonomo, Fregolent, Moretto, Gariglio, Giorgis, D'Alessandro, Del Basso De Caro, De Filippo, Mancini, Pezzopane, Portas, Siani, Topo, Annibali, Bordo, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Carnevali, Critelli, De Luca, De Menech, Di Giorgi, Marco Di Maio, Fassino, Ferri, La Marca, Lotti, Miceli, Migliore, Mor, Morani, Morgoni, Mura, Nardi, Nobili, Noja, Orfini, Pini, Pizzetti, Rosato, Rossi, Rotta, Scalfarotto, Sensi, Serracchiani), cosi come nei senatori (Astorre, Cirinnà, Parente, Valente, Marino, Laus, Rossomando, Taricco, Margiotta, Stefano, Sbrollini, Bellanova, Sudano, Collina, Malpezzi, Alfieri, Manca, Cucca, Parrini, Boldrini), per portare nelle rispettive Aule del Parlamento le preoccupazioni provenienti dai nostri territori di riferimento per la difesa degli stabilimenti Fca e dell’indotto presenti in tutta Italia». A firmarlo, Marino Fardelli – segretario Pd Cassino, Domenico Iacovella – segretario Pd Piedimonte San Germano,Mimmo Carretta – segretario Pd Torino, Michele D’Adamo – segretario Pd Melfi, Crescenzo Fabrizio – segretario Pd Pratola Serra, Vincenzo Romano – segretario Pd Pomigliano D’Arco, Antonio Sciandra - segretario Pd Termoli,Laura Venittelli – presidente Pd Molise, Angelo Sciotti – Segretario Pd Atessa e Ivan Greghi – Segretario Pd Cento.