«Ribadiamo da Termoli tutte le preoccupazioni riguardo alla vertenza Fca-Ecotassa»

TERMOLI. «Ribadiamo dal nostro territorio tutte le preoccupazioni riguardo alla vertenza Fca-Ecotassa, aderendo alle parole pronunciate dalla senatrice dem Paola Boldrini, secondo cui il Governo Conte colpisce la produzione nel settore automotive in Italia».

Ad affermarlo sono la presidente dell’assemblea Pd molisana Laura Venittelli e il segretario di circolo Antonio Sciandra, che hanno di recente aderito al coordinamento territoriale dei circoli cittadini dove hanno sede gli stabilimenti Fca.

«Condividiamo appieno i timori espressi dalla senatrice Boldrini, che evidenzia come “Con la legge di bilancio, il governo giallo verde ha messo in campo misure come l'ecotassa sul diesel e come gli incentivi per le auto elettriche, senza avere alcuna strategia nazionale per il settore dell'Automotive, in grado di affrontare gli impatti negativi sia a livello produttivo che occupazionale delle decisioni assunte. Un atteggiamento improvvisato, incompetente e pericoloso, confermato dalla risposta del ministero dello Sviluppo economico ad una mia interrogazione nella Commissione Industria del Senato”, non solo ma sottolinea come “il combinato disposto delle due misure penalizza Fca in Italia, a tutto vantaggio delle produzioni estere, con un impatto drammatico sui posti di lavoro e anche sulla capacità di innovazione nel nostro Paese, presente e futura".

Le dichiarazioni rilasciate a Detroit alcune settimane fa dall’amministratore delegato Mike Manley non possono lasciarci indifferenti ed è necessaria la convocazione di un tavolo nazionale per l'Automotive, che al Mise coi passati governi si riuniva periodicamente».

Venittelli e Sciandra concludono anticipando che nelle prossime settimane saranno organizzate iniziative a sostegno dell’occupazione nel settore dell’auto.